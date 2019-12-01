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Общество | Центральный парк Заречного планируют реконструировать до конца 2020 года

01.12.2019|15:28
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В Заречном центральный городской парк планируют благоустроить до 25 декабря 2020 года. Стоимость работ составит 87,3 миллиона рублей.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», перемены ждут участок парка, который находится между улицами Конституции СССР, Комсомольской, Ленина, а также проспектом 30-летия Победы.

Главной событийной зоной станет стадион. Летом там будут проводить музыкальные фестивали и городские праздники. Также в проекте предусмотрены место для установки разборной сцены, сухой фонтан, детский городок, спортивная площадка и зона заведений быстрого питания.

Планируется, что зимой на парковой площади будет заливаться каток и она станет основным местом для новогодних гуляний.

Как сообщалось ранее, разработанный план обновления парка «Заречье» оказался победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Всего на конкурс подали 330 заявок из 77 регионов страны.

В проектном семинаре, посвященном реконструкции парка «Заречье», приняли участие не только чиновники, но и активные горожане, а также почетные жители ЗАТО.

Источник — фото zarpressa.ru
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Гость|01.12.2019 16:04|

Бордюры,плитка и туи?

Гость|01.12.2019 16:17|

Гость писал(a):

Бордюры,плитка и туи?
С Пензой перепутал?

Имя: Гость
Комментарий:

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