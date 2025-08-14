В Детском парке решили снести опиленные деревья

14.08.2025 | 14:42

В Пензе в Детском парке (Кронштадтская, 1а) придется снести деревья, пораженные изумрудной златкой. Ранее их попытались спасти, опилив.

«К сожалению, этих мер оказалось недостаточно», - отметили в администрации парка Белинского, в ведении которой находится Детский парк.

В среду, 13 августа, в зеленой зоне побывали специалисты и увидели, что распространение вредителя не остановлено. Пораженные растения снесут, чтобы уменьшить популяцию ясеневой златки и обезопасить пензенцев, ведь сухие деревья могут рухнуть при сильном ветре.

Ранее зараженные златкой деревья спилили в Пушкинском сквере. В городе выявили сразу несколько очагов распространения вредителя (на Олимпийской аллее, в Комсомольском парке, различных скверах), теперь принимаются меры для того, чтобы сократить его популяцию.

На месте срубленных деревьев уже осенью хотят высадить крупномеры: липы, клены, рябины, каштаны.