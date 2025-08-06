В парке Белинского одни аллеи открыли, другие закрыли

06.08.2025 | 14:24

В парке Белинского на 4 участках закончился монтаж тротуарной плитки: на Аллее композиторов, Аллее дружбы, Аллее мастеров и Молодежной аллее.

Они уже открыты для пешеходов, сейчас там устанавливают новые фонари.

На стадии завершения находится укладка плитки на еще одной аллее - Пионерской, уточнили в администрации парка.

Полным ходом работы по обновлению покрытия идут на Аллее Белинского, Театральной и Детской аллеях. Они в данный момент перекрыты.

Там асфальтовое покрытие демонтировано, специалисты занимаются механическим выравниванием дорожек.