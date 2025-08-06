В парке Белинского одни аллеи открыли, другие закрыли

В парке Белинского на 4 участках закончился монтаж тротуарной плитки: на Аллее композиторов, Аллее дружбы, Аллее мастеров и Молодежной аллее.
Они уже открыты для пешеходов, сейчас там устанавливают новые фонари.
На стадии завершения находится укладка плитки на еще одной аллее - Пионерской, уточнили в администрации парка.
Полным ходом работы по обновлению покрытия идут на Аллее Белинского, Театральной и Детской аллеях. Они в данный момент перекрыты.
Там асфальтовое покрытие демонтировано, специалисты занимаются механическим выравниванием дорожек.
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