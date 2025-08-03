Пензенцев приглашают отпраздновать День флага

03.08.2025 | 14:10

В Пензе 22 августа состоятся торжественные мероприятия в честь Дня Государственного флага России.

В 12:00 праздник устроят на Олимпийской аллее - там пройдет массовый парад «Триколор».

«Для участия нужно прийти в футболке белого, синего или красного цветов», - рассказали представители парка им. В. Г. Белинского.

В 16:00 начнется патриотический концерт «Один флаг - одна Россия!». Его устроят на Видовой аллее (от входа со стороны ул. Карла Маркса до недействующей канатной дороги).

Праздник введен указом Президента РФ в 1994 году. Он учрежден в память событий 22 августа 1991-го, когда над Белым домом в Москве впервые после Октябрьской революции официально подняли трехцветный российский флаг, ставший государственным символом вместо красного полотнища с серпом и молотом.