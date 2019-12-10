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Общество | Губернатор: По фаер-шоу, устроенному на концерте Коржа, идет проверка

10.12.2019|13:01
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Во вторник, 10 декабря, губернатор Иван Белозерцев прокомментировал историю с фаер-шоу на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в СЗК «Дизель-Арена».

Выступление состоялось 6-го числа. В спортивно-зрелищном комплексе собралось около 10 000 человек, большая часть из которых - подростки. Фанаты решили порадовать кумира огненным представлением.

«Это было шоу, устроенное не организаторами, а именно фанатскими группами. Нажгли прилично. Делалось это не один раз, а несколько», - рассказал ИА «ПензаИнформ» горожанин, побывавший на концерте.

На фото видно, что слушатели, расположившиеся в фан-зоне, с помощью пиротехнических средств буквально зажгли середину зала. От факелов поднялись клубы дыма.

«Слава богу, ничего не случилось, огонь никуда не перекинулся, никто не задохнулся», - заключил пензенец.

Губернатор заявил, что в курсе случившегося. «Про эту ситуацию знаю, проводится проверка», - сообщил он одной из своих подписчиц в Instagram.

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Гость|10.12.2019 13:17|

Коржика чуть не поджарили!

Гость|10.12.2019 13:22|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор заявил, что в курсе случившегося. «Про эту ситуацию знаю, проводится проверка»
А почему, про это достаточно рядовое событие губернатор в курсе, а про проблемы с изношенными коммуникациями, он не в курсе? По крайней мере он про эти проблемы молчит...

Гость|10.12.2019 13:27|

Гость писал(a):

Губернатор заявил, что в курсе случившегося. «Про эту ситуацию знаю, проводится проверка»

А почему, про это достаточно рядовое событие губернатор в курсе, а про проблемы с изношенными коммуникациями, он не в курсе? По крайней мере он про эти проблемы молчит...

Потому что у него всё хорошо, это у вас всё плохо. как говорится в национальной индейской поговорке-," Проблемы индейцев, шерифа не волнуют"

Гость|10.12.2019 13:27|

по открытому огню в торговых центрах РПЦ когда будут проверки!:

Имя: Гость
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