10.12.2019 | 13:01

Во вторник, 10 декабря, губернатор Иван Белозерцев прокомментировал историю с фаер-шоу на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в СЗК «Дизель-Арена».

Выступление состоялось 6-го числа. В спортивно-зрелищном комплексе собралось около 10 000 человек, большая часть из которых - подростки. Фанаты решили порадовать кумира огненным представлением.

«Это было шоу, устроенное не организаторами, а именно фанатскими группами. Нажгли прилично. Делалось это не один раз, а несколько», - рассказал ИА «ПензаИнформ» горожанин, побывавший на концерте.

На фото видно, что слушатели, расположившиеся в фан-зоне, с помощью пиротехнических средств буквально зажгли середину зала. От факелов поднялись клубы дыма.

«Слава богу, ничего не случилось, огонь никуда не перекинулся, никто не задохнулся», - заключил пензенец.

Губернатор заявил, что в курсе случившегося. «Про эту ситуацию знаю, проводится проверка», - сообщил он одной из своих подписчиц в Instagram.