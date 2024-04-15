На Jazz May Penza выступит белгородский биг-бенд No Comment

15.04.2024 | 17:16

На XIII Международном фестивале джазовой музыки Jazz May Penza - 2024 выступит биг-бенд No Comment Белгородской государственной филармонии.

Коллектив выйдет на сцену ККЗ «Пенза» 18 мая в 18:00. Концерт обойдется в 355 000 рублей. Из них 130 000 пойдут на выплату гонорара, 225 000 - на организацию проезда артистов, сообщается на портале госзакупок.

«Заказчик (ГАУК ПО «Пензаконцерт». - Прим. ред.) обязуется обеспечить за свой счет проживание 26 человек с предоставлением 4 номеров с одноместным размещением, 11 номеров с двухместным размещением в период с 18 по 19 мая и питание артистов оркестра», - говорится в проекте договора.

Фестиваль будет проводиться 18 и 19 мая на нескольких площадках. Основная - Юбилейная площадь, где по традиции расстелют живой газон. С 12:00 до 18:00 гостей ждут марафоны джазовой музыки. Выступят учащиеся музыкальных учреждений Пензы и области, а также джазовые коллективы города и других регионов страны.

После марафонов в ККЗ «Пенза» будут проходить концерты ведущих российских джазовых коллективов. В органном зале филармонии состоятся мастер-классы от профессиональных музыкантов и педагогов.