Пожар на улице Нестерова в Пензе тушили 25 человек

22.04.2024 | 18:41

Вечером в понедельник, 22 апреля, на улице Нестерова в Пензе загорелся деревянный нежилой дом.

О пожаре сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил местный житель, он поделился с редакцией кадрами с места происшествия. Пензенец отметил, что охваченное огнем строение находится среди жилых домов. Горожане опасались, что огонь перекинется и на их имущество.

ЧП прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Вызов пожарные получили в 17:12. В ликвидации пламени участвовали 25 спасателей и 5 единиц техники.

Огонь уничтожил дом и надворные постройки на площади 100 кв. метров. При пожаре никто не погиб и не пострадал. По факту случившегося проводят проверку.