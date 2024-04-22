Пожар на улице Нестерова в Пензе тушили 25 человек

Вечером в понедельник, 22 апреля, на улице Нестерова в Пензе загорелся деревянный нежилой дом.
О пожаре сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил местный житель, он поделился с редакцией кадрами с места происшествия. Пензенец отметил, что охваченное огнем строение находится среди жилых домов. Горожане опасались, что огонь перекинется и на их имущество.
ЧП прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Вызов пожарные получили в 17:12. В ликвидации пламени участвовали 25 спасателей и 5 единиц техники.
Огонь уничтожил дом и надворные постройки на площади 100 кв. метров. При пожаре никто не погиб и не пострадал. По факту случившегося проводят проверку.
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