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Происшествия

Пожар на улице Нестерова в Пензе тушили 25 человек

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Вечером в понедельник, 22 апреля, на улице Нестерова в Пензе загорелся деревянный нежилой дом.

О пожаре сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил местный житель, он поделился с редакцией кадрами с места происшествия. Пензенец отметил, что охваченное огнем строение находится среди жилых домов. Горожане опасались, что огонь перекинется и на их имущество.

Пожар на улице Нестерова в Пензе тушили 25 человек

ЧП прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Пожар на улице Нестерова в Пензе тушили 25 человек

Вызов пожарные получили в 17:12. В ликвидации пламени участвовали 25 спасателей и 5 единиц техники.

Огонь уничтожил дом и надворные постройки на площади 100 кв. метров. При пожаре никто не погиб и не пострадал. По факту случившегося проводят проверку.

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