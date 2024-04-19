Пензенцев приглашают послушать духовные хоровые произведения

19.04.2024 | 20:00

В среду, 24 апреля, в Пензе состоится лекция-концерт, посвященная жизни и творчеству выпускника местной духовной семинарии, выдающегося композитора Александра Архангельского, имя которого носит музыкальное училище.

Произведения Александра Архангельского прозвучат в исполнении как женского, так и смешанного хоров семинарии. Концертная программа включает в себя сочинения и других композиторов.

В перерывах между выступлениями ведущие расскажут малоизвестные факты из биографии Архангельского.

Концерт пройдет в духовно-просветительском центре «Спас» при Спасском кафедральном соборе. Он находится по адресу: Спасская площадь, 3.

«Начало в 15:00. Приглашаются все желающие, вход свободный», - сообщили в информационном отделе Пензенской епархии.