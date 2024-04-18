В Маньчжурии рядом с детским садом случился пожар

18.04.2024 | 12:40

Вечером в среду, 17 апреля, в пензенском микрорайоне Маньчжурия случился пожар, который привлек внимание как местных жителей, так и пользователей Сети.

На улице Планетной загорелись деревянные хозяйственные постройки, расположенные рядом с детским садом.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сообщение о ЧП поступило в 20:10. Площадь, пройденная огнем, составила 60 кв. м.

Никто из людей не пострадал.

«На тушение пожара привлекалось три единицы техники и 8 человек личного состава», - добавили в МЧС. Специалисты проведут проверку по факту случившегося.