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Происшествия

В Маньчжурии рядом с детским садом случился пожар

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Вечером в среду, 17 апреля, в пензенском микрорайоне Маньчжурия случился пожар, который привлек внимание как местных жителей, так и пользователей Сети.

На улице Планетной загорелись деревянные хозяйственные постройки, расположенные рядом с детским садом.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сообщение о ЧП поступило в 20:10. Площадь, пройденная огнем, составила 60 кв. м.

Никто из людей не пострадал.

«На тушение пожара привлекалось три единицы техники и 8 человек личного состава», - добавили в МЧС. Специалисты проведут проверку по факту случившегося.

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Источник — видео канала «Просто Пенза»
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