07.12.2019 | 16:43

Говорят, что молодые спортсмены перед ответственными соревнованиями врубают песни Макса Коржа. Его обаяние повышает боевой дух парней.

В ожидании появления рэпера на сцене «Дизель-Арены» поклонники исполняли ритуальные танцы.

Он кумир миллионов. Пожалуй, такого массового поклонения молодежи не было со времен Цоя.

В спортивно-зрелищном комплексе собралось около 10 000 человек. Атмосфера была накалена, а градус напряжения высок как никогда: белорусский певец общался с поклонниками будто с близкими друзьями.

«Последний раз были в 2014-м или в 2013-м. Тогда, конечно, этот зал казался побольше, потому что он был пустоват», - рассказал он.

На концерт приехали белорусские, украинские и московские фанаты.