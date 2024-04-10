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Происшествия

Крупный пожар в Лебедевке сняли с борта самолета

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В среду, 10 апреля, крупный пожар в селе Лебедевка Пензенского района снял на камеру пассажир самолета, заходящего на посадку в аэропорт областного центра.

«Горит что-то очень сильно», - прокомментировал автор. Ролик появился в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в селе вспыхнула сухая трава. Огонь охватил площадь в 500 кв. м.

«Работают пожарно-спасательные подразделения», - рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в области начались палы травы. За выходные, 30 и 31 марта, огонь прошел около 1 га сухой растительности в Каменском и Наровчатском районах. Главная опасность таких пожаров заключается в том, что пламя может быстро перекинуться на дома и лесные массивы.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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