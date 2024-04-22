На Jazz May в Пензу приедет оркестр Георгия Гараняна

22.04.2024 | 14:07

В Пензе продолжается подготовка к проведению XIII Международного фестиваля джазовой музыки Jazz May - 2024. На портале госзакупок появилась информация о выступлении оркестра Георгия Гараняна.

Коллектив предстанет перед публикой 19 мая в 18:00 в ККЗ «Пенза». Гонорар артистов составит 270 000 рублей (деньги выплатит заказчик - ГАУК ПО «Пензаконцерт»).

Музыканты позиционируют себя как биг-бенд солистов, которому подвластны разные стили. И все же предпочтение отдается традиционному джазу.

Ранее сообщалось, что днем ранее на ту же сцену выйдет биг-бенд No Comment Белгородской государственной филармонии.

Фестиваль будет проводиться 18 и 19 мая на нескольких площадках. Основная - Юбилейная площадь, где по традиции расстелют живой газон. С 12:00 до 18:00 гостей ждут марафоны джазовой музыки. Выступят учащиеся музыкальных учреждений Пензы и области, а также джазовые коллективы города и других регионов страны.

После марафонов в ККЗ «Пенза» будут проходить концерты ведущих российских джазовых коллективов. В органном зале филармонии состоятся мастер-классы от профессиональных музыкантов и педагогов.