Житель Каменского района убирал участок и сжег соседний дом

14.04.2024 | 09:38

В субботу, 13 апреля, в селе Ростовка Каменского района случился серьезный пожар. Сообщение о ЧП спасатели получили в 16:33.

Огонь охватил площадь, превышающую 80 кв. метров. После ликвидации пожара выяснилось, что местный житель убирал свой участок, сжигал сухую траву, пламя распространилось на соседний нежилой дом и надворные постройки.

В ЧП никто не погиб и не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, в регионе продолжают фиксировать палы травы и мусора. За минувшие сутки зарегистрировано 25 таких пожаров.

Спасатели напомнили пензенцам о неукоснительном соблюдении требований пожарной безопасности.

25 апреля 2022 года в селе Пригородном Сердобского района сжигание сухой травы на участке также привело к серьезному пожару. Пламя уничтожило дом площадью 70 кв. м, а также надворные постройки (40 кв. м). Пострадали и соседи. Часть кровли и помещений внутри их дома выгорели.