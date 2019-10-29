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Общество | В Пензе внешний вид улиц улучшат с помощью декоративных экранов

29.10.2019|11:15
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В Пензе для улучшения внешнего вида установят декоративные экраны на улицах Революционной, Красной, Ставского, Чкалова, Калинина, Свердлова, Урицкого и Суворова.

Находящиеся там ветхие дома подлежат сносу. В настоящий момент устанавливаются их владельцы. Некоторые из них препятствуют демонтажу, но и не планируют делать ремонт.

«С собственниками ветхой недвижимости необходимо работать, встречаться, обращаться в судебные органы или обсуждать взаимовыгодные условия, проводить оценку и выкупать за счет муниципальных средств», - поручил губернатор Иван Белозерцев.

С начала года в Пензе демонтировано 37 ветхих домов, еще два планируется снести до конца года.

Ряд участков уже передан для дальнейшей реализации, в том числе на улицах Луначарского, Набережной Реки Суры, Путевой, Маркина. Их предлагают инвесторам под жилые дома, гостиницу и магазин. А на Ударной улице будет построено новое жилье по программе переселения граждан.

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Гость|29.10.2019 11:26|

ой ладно!

просто гундяя ждете на открытие торгового центра на Советской площади, вот и занимаетесь показухой.

Было бы лето - траву бы зеленой краской красили.

Гость|29.10.2019 11:32|

Гость писал(a):

Было бы лето - траву бы зеленой краской красили.
Как это? Что, есть примеры?

Гость|29.10.2019 11:37|

Набережную и цирк не забудут закрыть экранами? И растущее население надо нарисовать на декоративных экранах.

Гость|29.10.2019 11:45|

Потемкинская деревня Пенза.

Гость|29.10.2019 11:50|

а может где-то под декоративными экранами есть и речные трамвайчики, и остановки с подогревом, и 100 автобусов, и танк, и американцы с телефонами и деньгами???

Гость|29.10.2019 11:58|

Когда уже наконец снесут это старье????? Это уже просто невыносимо! Когда наведут элементарный порядок и восстановят благоустроенный вид улиц!!

Это спекулянты тупо купившие землю под этим старьем в 90-е и "ждущие спекулятивного часа" мешают..наступить им на горло

Гость|29.10.2019 11:59|

А не пора ли снести эти дома. На Калинина сгоревший дом-останки стоит уже второй год, а там, где был Казачий рынок-уже лет 7 чернеет сгоревший дом. Чем завешивать, проще снести, затраты будут те же, только в карман положить нечего ,а с экранов...

Гость|29.10.2019 12:07|

penzainform.ru писал(a):

проводить оценку и выкупать за счет муниципальных средств
Главное чтобы оценка была справедливой, а не преемлимой для муниципалитета, выгоду должны получать владельцы!

Гость|29.10.2019 12:35|

Гость писал(a):

а может где-то под декоративными экранами есть и речные трамвайчики, и остановки с подогревом, и 100 автобусов, и танк, и американцы с телефонами и деньгами???
Ты их видишь? Нет. И я нет, но они есть!

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