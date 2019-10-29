29.10.2019 | 11:15

В Пензе для улучшения внешнего вида установят декоративные экраны на улицах Революционной, Красной, Ставского, Чкалова, Калинина, Свердлова, Урицкого и Суворова.

Находящиеся там ветхие дома подлежат сносу. В настоящий момент устанавливаются их владельцы. Некоторые из них препятствуют демонтажу, но и не планируют делать ремонт.

«С собственниками ветхой недвижимости необходимо работать, встречаться, обращаться в судебные органы или обсуждать взаимовыгодные условия, проводить оценку и выкупать за счет муниципальных средств», - поручил губернатор Иван Белозерцев.

С начала года в Пензе демонтировано 37 ветхих домов, еще два планируется снести до конца года.

Ряд участков уже передан для дальнейшей реализации, в том числе на улицах Луначарского, Набережной Реки Суры, Путевой, Маркина. Их предлагают инвесторам под жилые дома, гостиницу и магазин. А на Ударной улице будет построено новое жилье по программе переселения граждан.