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Общество

В Пензенском районе ремонтируют мост через реку Ардым

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В Пензенском районе начался ремонт моста через реку Ардым, расположенного на 11-м километре дороги Пенза - Кондоль.

Сейчас покрытие проезжей части конструкции оценивается как неудовлетворительное - его вдоль и поперек покрывают трещины. Тротуары тоже имеют серьезные дефекты.

«Специалисты подрядной организации проведут ремонт пролетных строений, опор и конусов искусственного сооружения, а также переустроят сопряжение моста с насыпью», - рассказал главный специалист ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Александр Прокин.

В Пензенском районе ремонтируют мост через реку Ардым

Он добавил, что строители обновят асфальт на проезжей части и тротуарах, нанесут разметку, смонтируют металлическое барьерное и перильное ограждение, обустроят водоотводные лотки и лестничные сходы.

«Длина моста составляет 55 м, ширина проезжей части - 8 м. Полностью ремонт должен быть завершен к ноябрю. Стоимость работ составляет порядка 15 млн руб.», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

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Источник — фото областного минстроя
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