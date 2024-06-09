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Из жизни

Название новой улицы вызвало у жителя Пензы недоумение

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В Пензе новой улице, которая соединит микрорайоны Заря и Арбеково в обход федеральной трассы М-5, собираются присвоить имя Яшиной.

Сейчас на объекте укладывают нижний слой асфальта. Специалисты уже смонтировали сети электроснабжения, водопровода, канализации, а также ливневые очистные сооружения. Сдать дорогу хотят к началу осени.

«Какое будет присвоено название улице, по которой будет проходить эта дорога?» - поинтересовался в телеграм-канале главы города Александра Басенко пензенец с ником Максим Владимирович.

Мужчине ответил представитель управления градостроительства и архитектуры.

«В соответствии с решением Пензенской городской думы данному элементу улично-дорожной сети присвоено наименование «Улица Яшиной», - сообщил он.

Ответ вызвал у Максима Владимировича недоумение.

«Улица Яшиной проходит в перпендикулярном направлении. Буквой Т улицы не формируют, а как вариант в поперечном направлении обозначают проезд с аналогичным наименованием (проезд Яшиной)», - отметил горожанин.

Ответа на это замечание пока не последовало.

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Источник — фото из телеграм-канала Александра Басенко
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