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Общество

Росгвардейцы за 2 месяца подавили свыше 800 беспилотников

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Начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Андрей Лугинин привез в зону СВО ценный груз. Благодаря этому на одном из направлений удалось выявить и подавить сотни БПЛА противника.

Речь идет о FVP-дронах. С их помощью расчеты БПЛА Росгвардии во время воздушной разведки вскрыли огневые точки, блиндажи и радиолокационное оборудование противника. Получив координаты, артиллерия Минобороны РФ нанесла поражение подразделениям украинцев.

Росгвардейцы за 2 месяца подавили свыше 800 беспилотников

В сборе гуманитарного груза оказало помощь правительство Пензенской области.

Росгвардейцы за 2 месяца подавили свыше 800 беспилотников

Благодаря дополнительному оснащению за 2 месяца росгвардейцы подавили более 800 беспилотников, уничтожили 50 военнослужащих ВСУ, вывели из строя боевую технику противника.

«В ходе поездки в зону проведения специальной военной операции Андрей Лугинин посетил подразделения ведомства и пообщался с бойцами непосредственно в местах выполнения боевых задач», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Источник — фото управления Росгвардии по области
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