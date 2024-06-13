Росгвардейцы за 2 месяца подавили свыше 800 беспилотников

13.06.2024 | 11:39

Начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Андрей Лугинин привез в зону СВО ценный груз. Благодаря этому на одном из направлений удалось выявить и подавить сотни БПЛА противника.

Речь идет о FVP-дронах. С их помощью расчеты БПЛА Росгвардии во время воздушной разведки вскрыли огневые точки, блиндажи и радиолокационное оборудование противника. Получив координаты, артиллерия Минобороны РФ нанесла поражение подразделениям украинцев.

В сборе гуманитарного груза оказало помощь правительство Пензенской области.

Благодаря дополнительному оснащению за 2 месяца росгвардейцы подавили более 800 беспилотников, уничтожили 50 военнослужащих ВСУ, вывели из строя боевую технику противника.

«В ходе поездки в зону проведения специальной военной операции Андрей Лугинин посетил подразделения ведомства и пообщался с бойцами непосредственно в местах выполнения боевых задач», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.