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Общество

В Пензенской области обновят закон о транспортном налоге

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В пятницу, 14 июня, депутаты регионального парламента намерены принять закон, устанавливающий ставки транспортного налога. По сравнению с действующими они практически не изменились. Как сказано в пояснительной записке, принятие документа требуется «в целях поддержания законодательства региона в актуальном состоянии».

Так, для автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с., которым еще не исполнилось 15 лет, ставка составит 21 рубль с каждой лошадиной силы, а если машина старше, то 15 рублей.

При мощности от 100 до 150 л. с. ставка будет 30 рублей, от 150 до 200 - 45 рублей, от 200 до 250 - 75 рублей, свыше 250 - 150 рублей.

Владельцам мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 20 л. с. придется платить 8 рублей с каждой лошадиной силы, от 20 до 35 - 11 рублей, от 35 до 50 - 27 рублей, от 50 до 100 - 37 рублей, свыше 100 - 50 рублей.

Для грузовых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. ставка налога составит 25 рублей, от 100 до 150 - 40 рублей, от 150 до 200 - 50 рублей, от 200 до 250 - 65 рублей, свыше 250 - 85 рублей.

Владельцы снегоходов и мотосаней будут платить 25 рублей с каждой лошадиной силы, если мощность двигателя ограничивается 50 л. с., и 50 рублей - если превышает этот показатель.

Законопроект устанавливает ставки налога и для других видов транспорта: автобусов, катеров, моторных лодок, яхт, гидроциклов, самолетов и вертолетов.

Также предусмотрены льготы для инвалидов I и II группы, ветеранов боевых действий, многодетных семей, родителей детей-инвалидов. Владельцы электромобилей освобождаются от уплаты налога.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

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