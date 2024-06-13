Новый ФОК в Маньчжурии передадут городу

13.06.2024 | 09:56

ФОК «Локомотив» на улице Стрельбищенской в Маньчжурии передадут в собственность Пензы. Объект открыли в среду, 12 июня, в День России и День города.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, старый стадион, относящийся к ФОКу, не станут перепрофилировать, его возродят. Таким образом, в областном центре будет работать спортивный комплекс с двумя полями.

На новой площадке планируют проводить соревнования по баскетболу, волейболу, регби, мини-футболу. Кроме того, на ее базе работает спортивная школа № 8. В ней занимаются более 700 юных футболистов.

Объект построила Пензенская область, однако после передачи в муниципальную собственность регион намерен оказывать помощь в содержании и развитии ФОКа, организовывать на его базе различные соревнования.

Возведение спортивного объекта в Маньчжурии началось в мае 2023-го. По первоначальному плану здесь хотели построить только комплекс для занятий волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Позже проект изменили: ФОК включает крытую многофункциональную площадку и открытое футбольное поле с подогревом, что позволит играть на свежем воздухе в любое время года.