В Госдуме предложили вносить в стаж 3 года ухода за ребенком

13.06.2024 | 07:51

В среду, 11 июня, в Госдуму был внесен законопроект об увеличении периода ухода за ребенком, засчитываемого в страховой пенсионный стаж. Документ опубликован в электронной базе «Законотворчество».

Сейчас этот срок составляет полтора года. Депутаты предложили продлить его до трех лет.

«Ввиду того, что в России число ясельных групп для детей младше полутора лет ничтожно мало, женщина с малолетним ребенком не может трудоустроиться и оказывается полностью зависима от поддержки семьи и окружения», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, сегодня россиянки могут ухаживать за детьми без потери стажа максимум шесть лет. Авторы инициативы считают, что эта норма никак не способствует рождению большого числа детей - скорее наоборот, поскольку «стимулирует лишь к рождению не более четырех детей». Поэтому это ограничение предлагают отменить.

Также авторы законопроекта предлагают установить индивидуальный пенсионный коэффициента 7.2 для исчисления размера страховой пенсии за периоды по уходу за четвертым и последующими детьми.

«С учетом действующих ограничений в 6 лет многодетной матери необходимо будет получать дополнительный стаж в 9 лет работы. Проектируемые же новеллы напрямую дадут таким женщинам один из стимулов родить как минимум 5 детей», — сказано в пояснительной записке.