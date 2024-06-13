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Общество

В Госдуме предложили вносить в стаж 3 года ухода за ребенком

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В среду, 11 июня, в Госдуму был внесен законопроект об увеличении периода ухода за ребенком, засчитываемого в страховой пенсионный стаж. Документ опубликован в электронной базе «Законотворчество».

Сейчас этот срок составляет полтора года. Депутаты предложили продлить его до трех лет.

«Ввиду того, что в России число ясельных групп для детей младше полутора лет ничтожно мало, женщина с малолетним ребенком не может трудоустроиться и оказывается полностью зависима от поддержки семьи и окружения», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, сегодня россиянки могут ухаживать за детьми без потери стажа максимум шесть лет. Авторы инициативы считают, что эта норма никак не способствует рождению большого числа детей - скорее наоборот, поскольку «стимулирует лишь к рождению не более четырех детей». Поэтому это ограничение предлагают отменить.

Также авторы законопроекта предлагают установить индивидуальный пенсионный коэффициента 7.2 для исчисления размера страховой пенсии за периоды по уходу за четвертым и последующими детьми.

«С учетом действующих ограничений в 6 лет многодетной матери необходимо будет получать дополнительный стаж в 9 лет работы. Проектируемые же новеллы напрямую дадут таким женщинам один из стимулов родить как минимум 5 детей», — сказано в пояснительной записке.

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Источник — фото pixabay.com
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