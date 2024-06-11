В Пензе завершается ремонт пяти дорог в Междуречье

11.06.2024 | 11:10

В пензенском микрорайоне Междуречье близится к завершению ремонт пяти участков дорожной сети.

Техника и специалисты работают во Втором проезде Левицкого, на улицах Мутовкина (от Айвазовского до Аргунова), Берсенева (от Кустодиева, 10, до Берсенева, 31), Боровиковского и Крамского.

Как сообщил глава города Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте», дорожники из подрядной организации уложили щебеночное основание, а также нижний и финишный слои асфальтового покрытия. Сейчас они укрепляют обочины щебнем.

Ремонт дорог должен завершиться на этой неделе.

Всего сейчас в Пензе идут работы на более чем 40 объектах из 123 запланированных на текущий год. В частности, в микрорайоне Кривозерье подрядчик исправляет профиль проезжей части в Черниговских и Батайских проездах.

С полным перечнем дорог, которые должны быть отремонтированы в 2024-м, можно ознакомиться здесь.