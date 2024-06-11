Сетевое издание|18+|Вторник|11 июн 2024|12:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе завершается ремонт пяти дорог в Междуречье

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пензенском микрорайоне Междуречье близится к завершению ремонт пяти участков дорожной сети.

В Пензе завершается ремонт пяти дорог в Междуречье

Техника и специалисты работают во Втором проезде Левицкого, на улицах Мутовкина (от Айвазовского до Аргунова), Берсенева (от Кустодиева, 10, до Берсенева, 31), Боровиковского и Крамского.

В Пензе завершается ремонт пяти дорог в Междуречье

Как сообщил глава города Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте», дорожники из подрядной организации уложили щебеночное основание, а также нижний и финишный слои асфальтового покрытия. Сейчас они укрепляют обочины щебнем.

В Пензе завершается ремонт пяти дорог в Междуречье

Ремонт дорог должен завершиться на этой неделе.

Всего сейчас в Пензе идут работы на более чем 40 объектах из 123 запланированных на текущий год. В частности, в микрорайоне Кривозерье подрядчик исправляет профиль проезжей части в Черниговских и Батайских проездах.

С полным перечнем дорог, которые должны быть отремонтированы в 2024-м, можно ознакомиться здесь.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото со страницы Александра Басенко
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте