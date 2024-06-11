В «День ипотеки» доступны квартиры с низкой ставкой и 1 млн на ремонт

11.06.2024 | 14:43

ГК «Территория жизни» объявляет о проведении «Дня ипотеки» 15 и 16 июня. В офисах продаж организуют встречи и консультации со специалистами в сфере ипотечного кредитования. Это особенно важно для тех, кто все еще не решил, приобретать недвижимость или воздержаться.

«До полной отмены льготных ипотечных программ с государственной поддержкой осталось менее 3 недель! И в ближайшее время вряд ли стоит рассчитывать на возврат льготной ставки по ипотеке с господдержкой. Если вы планировали покупку квартиры, то именно сейчас стоит воспользоваться выгодными предложениями от застройщика. Ждем вас в наших офисах продаж, опытные менеджеры проконсультируют и подберут лучший вариант квартиры под любой сценарий жизни», - прокомментировала генеральный директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

В «День ипотеки» можно купить квартиру со ставкой от 4,6% (6,6%) * годовых. Быстрое одобрение сделки клиент получает благодаря специалистам банка, которые проконсультируют по всем вопросам.

Также в рамках «Дня ипотеки» будут действовать следующие акции:

- скидки до 200 тысяч рублей на «квартиры дня» с готовой отделкой, кухонным гарнитуром и техникой в сданных домах. Благодаря выгодному предложению можно заселиться в новую квартиру сразу после оформления сделки **;

- smart-рассрочка: покупатель платит первоначальный взнос в размере 15% стоимости квартиры и ежемесячным платежом от 10 тысяч рублей ***;

- миллион на ремонт квартиры с предчистовой отделкой. Оформляя сделку по покупке в сданной очереди «Дома у школы», клиент получает миллион рублей, который можно потратить на ремонт и обустройство домашнего уюта ****.

Покупателю предоставляется широкий выбор. Есть жилье в уже сданных домах, куда можно заселиться, и в домах на этапе строительства, которое приобретается в качестве инвестиции. Доступны квартиры с предчистовой или полностью готовой отделкой.

В готовую отделку «Все включено» входят:

- флизелиновые обои под покраску;

- ламинат светлых тонов;

- натяжные потолки с точечным освещением;

- сантехника и санфаянс;

- межкомнатные двери;

- кухонный гарнитур со встраиваемой техникой (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка);

- посудомоечные машины в 3-комнатных квартирах.

Уже более 10 тысяч пензенцев выбрали проекты группы компаний «Территория жизни» - благодаря выгодным предложениям, развитой инфраструктуре и наличию готовой отделки.

Подробней узнать о программах и их условиях можно на сайте территорияжизни.рф или по телефону 203-000. Заявки на бронирование принимаются здесь уже сейчас, чтобы клиенты воспользовались выгодными предложениями от ГК «Территория жизни».

Офисы продаж работают по адресам: улица 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), улица Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015) на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья при первоначальном взносе от 20%. Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 20,01%. Срок кредита - 30 лет, ставка по ипотеке - 4,6% на весь срок кредитования (при условии проведения электронной регистрации сделки). Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Акция распространяется на квартиры 5-й и 6-й очереди 11-го строения 7-го мкр-на ЖК «Арбековская застава», строения № 17, 18 ЖК «Лугометрия». Число квартир ограничено. Информация о суммировании с другими акциями - у застройщика.

** В рамках рекламной акции предоставляется дополнительная скидка в размере 3% полной стоимости при покупке пула квартир, расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Яшиной, 4 (2-й этап строительства, введен в эксплуатацию). Количество квартир, участвующих в акции, - 3. Срок действия акции - с 4.06.2024 по 30.06.2024.

*** Название акции - «Smart-рассрочка», в рамках ее застройщик реализует квартиру по договору рассрочки. Первоначальный взнос - от 15% стоимости приобретаемой квартиры в течение 2 дней с момента проведения государственной регистрации договора, далее ежемесячный платеж рассчитывается с учетом обеспечения обязательных накоплений в размере 30% стоимости квартиры до получения разрешения на ввод строения в эксплуатацию, оставшийся платеж клиент обязан оплатить за 3 месяца до ввода дома в эксплуатацию. При заключении договора рассрочки заключаются два договора: агентский (на ООО «МК» с уплатой 50 тыс. руб.) и ДДУ (с застройщиком) с оплатой стоимости квартиры за вычетом суммы агентского договора на счет эскроу.

**** В рамках акции при покупке 3-комнатной квартиры, расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (2-й этап строительства, введен в эксплуатацию) - клиенту перечисляется сумма не более 1 млн рублей после регистрации договора уступки и внесения всей суммы заключенного договора (при подписании клиентом отказа от проведения отделочных работ от продавца - ООО «Авто Регион сервис» и ООО «ПроСтоКомфорт»). Клиенту перечисляется сумма на расчетный счет, указанный в заявлении. Подробности - по телефону +7 (8412) 21-11-30. Срок действия акции - с 17.05.2024 до 31.07.2024.

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