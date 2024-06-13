Полицейские нашли мигрантов на рынках, вокзалах и стройплощадках

13.06.2024 | 10:55

Полицейские подвели итоги этапа операции «Нелегал-2024» на территории Пензенской области. Сотрудники посетили стройплощадки, рынки и вокзалы, чтобы найти мигрантов-нарушителей.

Всего было проверено 493 места.

«Цель мероприятия - выявление преступной деятельности лиц, причастных к организации незаконной миграции, пресечение каналов незаконной легализации иностранных граждан на территории России», - рассказал начальник отдела управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области Евгений Тургенев.

В результате зафиксировано 143 нарушения миграционных правил. Суды решили выслать из страны 18 человек. Еще 35 иностранцам запретили въезд в Россию.

Также было выявлено 8 преступлений, связанных с незаконной миграцией. За фиктивную регистрацию возбуждено 2 уголовных дела.