Сетевое издание|18+|Четверг|13 июн 2024|11:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Полицейские нашли мигрантов на рынках, вокзалах и стройплощадках

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Полицейские подвели итоги этапа операции «Нелегал-2024» на территории Пензенской области. Сотрудники посетили стройплощадки, рынки и вокзалы, чтобы найти мигрантов-нарушителей.

Полицейские нашли мигрантов на рынках, вокзалах и стройплощадках

Всего было проверено 493 места.

Полицейские нашли мигрантов на рынках, вокзалах и стройплощадках

«Цель мероприятия - выявление преступной деятельности лиц, причастных к организации незаконной миграции, пресечение каналов незаконной легализации иностранных граждан на территории России», - рассказал начальник отдела управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области Евгений Тургенев.

Полицейские нашли мигрантов на рынках, вокзалах и стройплощадках

В результате зафиксировано 143 нарушения миграционных правил. Суды решили выслать из страны 18 человек. Еще 35 иностранцам запретили въезд в Россию.

Полицейские нашли мигрантов на рынках, вокзалах и стройплощадках

Также было выявлено 8 преступлений, связанных с незаконной миграцией. За фиктивную регистрацию возбуждено 2 уголовных дела.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте