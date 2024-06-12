Снять тревожность: пензенцев позвали на променад по центру

12.06.2024 | 15:32

В четверг, 20 июня, пензенцам предлагается совершить первый в сезоне культурно-оздоровительный променад.

Во время мероприятия участники сделают гимнастику, а также пройдут комплексное медобследование, получат консультацию врача.

«Медицинский осмотр позволит оценить показатели здоровья и выявить факторы риска развития хронических заболеваний. Прогулка будет способствовать повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия, профилактике тревожности и депрессии», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Помимо здоровья, во время променада позаботятся об историческом просвещении участников. Они отправятся гулять по центру Пензы вместе со специалистом, который расскажет об истории города, событиях XVII-XIX веков.

Старт мероприятия - в 16:00. Желающих ждут в сквере имени М. Ю. Лермонтова. Открыта предварительная запись по телефону 8 (8412) 45-27-49.