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Спорт

Названа дата открытия ФОКа в Маньчжурии

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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс игровых видов спорта на улице Стрельбищенской в Пензе откроют 12 июня, в День России и День города. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области.

Возведение спортивного объекта в Маньчжурии началось в мае 2023-го. По первоначальному плану здесь хотели построить только ФОК для занятий волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Позже проект изменили: в комплекс входят крытая многофункциональная площадка и открытое футбольное поле с подогревом, что позволит играть на свежем воздухе в любое время года.

Согласно контракту, объект должны были достроить к 20 июня 2024-го. В апреле его готовность составляла 90%. Однако в мае прокурорская проверка выявила нарушения сроков и качества, а также требований безопасности при производстве работ.

Сейчас новый ФОК готовится к открытию. На церемонии пройдут показательные выступления пензенских спортсменов, а также соревнования по баскетболу, мини-футболу и регби.

«ФОК станет тренировочной базой для спортивной школы № 8 и даст дополнительный импульс развитию игровых видов спорта», - сообщили в пресс-службе минспорта.

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Источник — фото областного минспорта
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