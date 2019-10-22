22.10.2019 | 15:55

Во вторник, 22 октября, одной из тем совещания в администрации Пензы стала земля, освободившаяся после сноса ветхих домов. На ней планируется возвести новые здания.

С начала года в Пензе демонтировано 37 подобных объектов, еще два планируется снести до конца года.

Как доложила начальник Управления градостроительства и архитектуры Пензы Нина Кутырева, сейчас формируются участки под многоквартирные дома на улице Совхозной (площадью 3 га) и в 2-м проезде Молокова (0,13 га).

Ряд участков уже передан для дальнейшей реализации, в том числе на улицах Луначарского, Набережной Реки Суры, Путевой, Маркина. Их предлагают инвесторам под жилые дома, гостиницу и магазин. А на Ударной улице будет построено новое жилье по программе переселения граждан.

И. о. главы администрации Пензы Сергей Волков поручил оперативно формировать участки и передавать информацию в управление муниципального имущества, а также ежемесячно анализировать ситуацию в этой сфере, сообщили в пресс-службе мэрии.