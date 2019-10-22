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Общество | В Пензе на месте снесенных ветхих домов возведут новостройки

22.10.2019|15:55
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Во вторник, 22 октября, одной из тем совещания в администрации Пензы стала земля, освободившаяся после сноса ветхих домов. На ней планируется возвести новые здания.

С начала года в Пензе демонтировано 37 подобных объектов, еще два планируется снести до конца года.

Как доложила начальник Управления градостроительства и архитектуры Пензы Нина Кутырева, сейчас формируются участки под многоквартирные дома на улице Совхозной (площадью 3 га) и в 2-м проезде Молокова (0,13 га).

Ряд участков уже передан для дальнейшей реализации, в том числе на улицах Луначарского, Набережной Реки Суры, Путевой, Маркина. Их предлагают инвесторам под жилые дома, гостиницу и магазин. А на Ударной улице будет построено новое жилье по программе переселения граждан.

И. о. главы администрации Пензы Сергей Волков поручил оперативно формировать участки и передавать информацию в управление муниципального имущества, а также ежемесячно анализировать ситуацию в этой сфере, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|22.10.2019 16:18|

Наконец то! Надоели эти гнилухи выдаваемые за "культурное наследие"Может построят наконец что-то современное..А то жесть какая то

Гость|22.10.2019 16:26|

Уже возвели на ул.Калинина - Свердлова. Одни занавески.

Гость|22.10.2019 16:29|

Так же нужно убрать "ярмарки" с китайским ядовитым ширпотребом. И злачные закусочные в антисанитарных бараках. То там роятся иностранцы, отбоя нет! Аж на лидирующие позиции по туризму вышли на срам всей стране.

Гость|22.10.2019 16:30|

Так же нужно убрать "ярмарки" с китайским ядовитым ширпотребом. И злачные закусочные в антисанитарных бараках. То там роятся иностранцы, отбоя нет! Аж на лидирующие позиции по туризму вышли на срам всей стране.

Гость|22.10.2019 16:30|

Гость писал(a):

Надоели эти гнилухи выдаваемые за "культурное наследие"
С головой чоли не дружешь. В области где не производится на экспорт почти ничего - на чо жить будут жители новых многоэтажек ? Или на что покупать ? Скоро воровать будет нечего, одни полунищие работяги и пенсы в городе остались. Итак Пенза живёт за счёт федеральных подачек и грабежа собственных граждан разными налогами. На старые архитектурные дома хоть китайцы едут смотреть, бабло везут пензюкам, для заработка. Гнильё - да, надо сносить. А старинные дома надо отдать частникам под восстановление ,пусть хоть кафе там откроют.

Гость|22.10.2019 16:34|

Гость писал(a):

Уже возвели на ул.Калинина - Свердлова. Одни занавески.
Пензенские чиновники, известны тремя факторами : постоянными массовыми прорывами тепловодосетей; бордюризацией-плитковизацией дорожек за счёт бюджета и отвратительным асфальтом; и - развалинами прикрытыми "занавесками" . Короче - очковтирательством и пилежом бюджетных денег. Ха !

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