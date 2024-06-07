На улице Измайлова сдан новый дом квартала Norwood от «Рисана»

07.06.2024 | 16:23

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Второе строение квартала Norwood от строительной группы «Рисан» на улице Измайлова в Пензе введено в эксплуатацию, его будущие жители получают ключи от квартир.

В доме на 200 квартир 6 еще не продано, так что можно присоединиться к числу счастливых новоселов уже в ближайшие дни. В продаже остались 1-спальные квартиры площадью около 50 кв. м с большими кухнями-гостиными.

Этот дом открывает череду выдач ключей в квартале Norwood. Планируется, что до конца года будут сданы еще несколько домов и многоуровневый паркинг со спортивной зоной на крыше. Во всех этих объектах также ведутся продажи.

Отличительная особенность квартала заключается в разделении территории на закрытую и открытую. У каждого дома или двух, образующих мини-квартал, свой уютный внутренний двор, закрытый от посторонних стенами здания и забором. На его территории располагаются преимущественно детские площадки, зоны спокойного отдыха и тихого спорта.

Открытая территория предназначена для прогулок. Это бульвар, на который выходят коммерческие помещения - будущие кафе и магазины. В начале квартала расположен арт-объект, где элементы под определенным углом зрения складываются в название квартала.

Вдоль мощеной дорожки бульвара расположились скамейки, туи и зеркальные фигуры лесных зверей - оленя, волка, лисы, медведя и зайца. Они отсылают к названию квартала, которое произошло из словосочетания «норвежский лес».

Квартал построен и спроектирован в скандинавском стиле. Здесь много зелени, элементы благоустройства выполнены преимущественно из дерева с сохранением натуральной фактуры. Цвета фасадов сдержанные, природные - коричневый, терракотовый, темно-зеленый и бежевый.

Сам квартал построен так, чтобы сохранять комфортную для человека городскую среду. В нем есть 17-этажные секции-доминанты, но преимущественно высота зданий - всего 10 этажей. Такое решение позволяет сформировать красивый силуэт района, обеспечить хорошие виды, светлые квартиры и дворы и избежать ощущения давления от высоких зданий.

Выбор квартиры будет приятно совместить с прогулкой по будущему району жизни. Один из офисов продаж компании «Рисан» находится прямо в первом доме квартала Norwood. Записаться на персональную консультацию можно по телефону 51-51-51.

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