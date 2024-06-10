Рекорд: на «Лугофесте» пожарили шашлык 160-метровой длины

10.06.2024 | 16:03

В субботу, 8 июня, в Пензе прошел ставший уже ежегодным «Лугофест - фестиваль на жилой природе». Организатор праздника, группа компаний «Территория жизни», в четвертый раз проводит его на площадках ЖК «Лугометрия».

На фестивале было все для комфортного семейного отдыха. Действовало около 40 различных тематических площадок для детей и взрослых. Для самых маленьких - анимация, химическое шоу, аквагрим, интерактивные площадки. Для гостей постарше - трофи-заезды, конные прогулки, конкурсы.

Особая радость для любителей колоритных фото - на площадке работала стильная фотозона, можно было сделать снимки в облачении древнерусского воина или с аниматорами в костюмах медведей, трансформера Бамблби.

Организаторы и партнеры фестиваля подготовили для гостей розыгрыш призов и подарков.

«Мне понравилось, очень много интересных локаций не только для детей, но и для взрослых. Удалось принять участие в лотерее. И радует, что все проходит на площадке жилого комплекса, в котором я живу», - рассказала жительница «Лугометрии» Влада.

Многим давно полюбился «Лугофест», и они приехали на фестиваль не в первый раз. Среди причин - дружелюбная атмосфера и отлично подобранная площадка.

«Радостно видеть каждого гостя, который приехал к нам. Я думаю, что мы сделаем фестиваль ежегодной доброй традицией. Наша компания-застройщик возводит качественные дома в новом развивающемся микрорайоне. Совсем скоро здесь будут дворы без автомобилей, большой пешеходный бульвар, торговые галереи и вся нужная инфраструктура. А люди наполнят наш район жизнью», - отметил советник генерального директора ГК «Территория жизни» Федор Тощев.

Главным событием фестиваля, собравшим несколько тысяч зрителей, стала жарка шашлыка на шампуре рекордной длины - 160 метров. Получилось почти 300 килограммов вкуснейшего мяса. По доброй традиции поставить рекорд помогли гости праздника.

«Приходил в прошлый год, но не удалось пожарить мясо. В этом специально пришел раньше, чтобы принять участие в рекордной жарке», – поделился пензенец Михаил.

После угощения гостей ждал кавер-фестиваль. Наиболее активные смогли даже потанцевать на сцене. Затем состоялся розыгрыш подарков от ГК «Территория жизни» и партнеров. Самые удачливые участники получили сертификаты, гаджеты, предметы быта.

Когда настал вечер, гости увидели фаер-шоу. Оно стало яркой точкой, завершившей насыщенный «Лугофест».

Организаторы фестиваля, event-команда «Территория жизни», планируют провести его и в следующем году. Но до этого состоятся другие интересные мероприятия, о которых можно узнать на сайте events.trzh.ru или по телефону 203-000.

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