В Правительстве РФ рассмотрят проект закона о домашнем насилии

13.06.2024 | 09:00

В Правительство РФ на заключение направлен законопроект, вводящий понятия физического, экономического, психологического, сексуального и иного домашнего насилия.

Документ, который имеется в распоряжении РИА Новости, предусматривает установление ряда понятий.

Так, под насильственными действиями физического характера в сфере семейно-бытовых отношений подразумеваются умышленные и иные действия, повлекшие смерть или причинившие вред здоровью.

Под насильственными действиями сексуального характера предлагается понимать половое сношение или иные действия с применением насилия или с угрозой его применения, в том числе с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Также авторы законопроекта предлагают ввести понятие насильственных действий психологического и экономического характера в сфере семейно-бытовых отношений. Под ними подразумеваются умышленные действия, повлекшие смерть, самоубийство, психические страдания, в том числе угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, оскорбления, вымогательство, и иные деяния, причиняющие вред и (или) имеющие угрозу причинения вреда психическому состоянию.

Насильственные действия экономического характера - это угроза лишения или ограничения материального обеспечения, а также иные деяния, причиняющие вред и (или) имеющие угрозу жизни или причинения вреда здоровью вследствие ухудшения материального положения объекта насильственных действий.

В законопроекте говорится, что заявления о домашнем насилии или его угрозе подлежат обязательному приему в органе внутренних дел, даже если у заявителя нет видимых признаков насильственных действий. Сотрудник полиции обязан незамедлительно провести проверку фактов и по ее результатам принять меры.