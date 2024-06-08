В Заре строят дорогу к новым домам и школе

08.06.2024 | 10:06

В пензенском микрорайоне Заря, на улице Героя России Сергеева, ведется строительство двухполосной дороги. Каждая полоса будет иметь ширину 3-3,5 м, тротуары - 2 м. Также предусмотрено освещение.

Как сообщили в управлении капитального строительства города, сейчас идет подготовка песчаного и щебеночного основания дороги, укладка георешетки и нижнего слоя асфальтобетона. Одновременно проводится прокладка ливневой канализации с установкой дождеприемных колодцев и дренажной трубы.

Завершить строительство объекта планируется в августе.

В Заре возводятся еще несколько объектов. Это многоэтажные дома, предназначенные для переселения граждан из аварийного жилья, и школа на 1 100 мест.

В УКС подчеркнули, что новая дорога обеспечит проезд как к новым домам, так и к учреждению образования.