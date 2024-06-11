Названы сроки сдачи важных объектов в Пензенской области

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев назвал сроки сдачи в эксплуатацию важных для региона объектов, которые сейчас возводятся.
Информацию о социально-значимых проектах он озвучил на заседании правительства, состоявшемся во вторник, 11 июня.
«Мы идем неплохо. В июне сдаем развязку на 624-м километре ФАД «Урал», в Спасском районе сдаем путепровод, в Нижнем Ломове - мост. Развязку на улицах Антонова-Измайлова в Пензе до середины июля тоже нужно оформить, возможность есть», - констатировал министр.
Кроме того, по словам Гришаева, в ближайшее время будут сдавать транспортно-пересадочный узел в Засечном, троллейбусная линия уже действует.
«В июле плотину на реке Шелдаис сдаем в эксплуатацию, школу в Бессоновке - в августе», - добавил чиновник.
Также он напомнил, что сейчас идет ремонт дорог в частном секторе Пензы - 123 объекта. С их полным перечнем можно ознакомиться здесь.