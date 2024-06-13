ЕР стала организатором мероприятий, посвященных Дню России

13.06.2024 | 09:32

Партия организовала по всей стране патриотические флешмобы, творческие и спортивные мероприятия, концерты и автопробеги, сообщает ER.ru.

«Россия - это наша великая история, достижения наших предков, богатейшая культура и традиции, наши духовные ценности. Россия - это наши люди, крепкие духом и с широкой душой, которые во все времена вставали на защиту Родины. Стоят и сегодня», - отметил секретарь генсовета «Единой России», врио главы Республики Алтай Андрей Турчак. Он принял участие в праздничных мероприятиях в Горно-Алтайске, в том числе в фестивале дружбы народов.

Аналогичные праздники прошли и в других регионах. В Омске при поддержке «Единой России» состоялось шествие национально-культурных объединений. Во Владивостоке активисты ЕР помогли организовать несколько тематических площадок. Также сотни жителей края вместе с волонтерами развернули на Центральной площади масштабный российский флаг. То же сделали в Чебоксарах, Новгороде, Анадыре, Воронеже, Перми, Самаре.

Традиционно партия провела в регионах и автопробеги. В Севастополе более 40 машин проехали по городу с российскими флагами. В Калуге активисты ЕР и МГЕР вместе с общественниками проследовали по городской набережной к Площади Победы. В ДНР автопробег стартовал в Донецке, колонна из 20 автомобилей проехала с флагами России через Макеевку до центра Харцызска.

В Горно-Алтайске подняли на гору Комсомольскую 50-метровый флаг России и закрепили его на склоне. В Биробиджане День России отметили массовой зарядкой на свежем воздухе, в Чите нарисовали самый большой российский флаг мелками.

В Херсонской области волонтеры вместе с военнослужащими раздали жителям ленты триколор и пряники, разукрашенные цветами российского флага. А во всех городах и районах ЛНР организовали праздничную акцию «Я люблю Россию».

«Сегодня мы чествуем нашу великую страну, которую любим, чьей многовековой историей гордимся и ради процветания которой работает каждый из нас. Российская Федерация сегодня сильное государство, готовое отстаивать свою независимость и геополитические интересы, защищать экономику и безопасность граждан, противостоять любым вызовам. И основа нашего государства - наш многонациональный народ, его единство и сплоченность», - подчеркнул заместитель секретаря Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Акимов.

Он напомнил, что в Пензе в День России отмечают и еще один праздник - День города.

«С каждым годом Пенза преображается, реализуются новые, актуальные проекты, направленные на повышение качества жизни наших граждан, улучшение облика областного центра. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем все для дальнейшего развития и процветания нашей страны и города», - добавил Дмитрий Акимов.