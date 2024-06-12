В этом году планируют сделать капремонт в 11 пензенских школах

12.06.2024 | 14:50

В этом году в Пензенской области собираются капитально отремонтировать 11 школ. В их числе 3 образовательных учреждения в Башмаковском районе - в селах Знаменском, Высоком, Никульевка.

«На сегодняшний день на объектах строительные бригады произвели демонтажные работы, заменили кровельное покрытие, оконные блоки, смонтировали внутренние перегородки, практически завершили электромонтажные работы, заливку полов в песчано-цементном исполнении, провели канализацию, водоотведение из ряда кабинетов», - сообщил на своих страницах в соцсетях министр образования региона Алексей Комаров.

Он отметил, что все работы пока идут в соответствии с графиком.

В Пензе школы также нуждаются в обновлении. Так, суд понудил отремонтировать помещения в лицее № 73 и в гимназии «САН».

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора побывали в школе № 20 и постановили: помещениям в учреждении требуется ремонт, они не соответствуют требованиями санитарного законодательства. Такое же предписание выставили и школе № 71.