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Общество

В Пензенской области поддержат инициативу о семейной выплате

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В пятницу, 14 июня, депутаты Законодательного собрания Пензенской области намерены поддержать проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей».

Право на семейную налоговую выплату предлагается установить гражданам России, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации по месту жительства заявителя.

Ежегодную выплату будет производить Фонд пенсионного и социального страхования РФ. На нее может рассчитывать каждый из родителей детей в возрасте до 18 лет, а также до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении вуза.

Обязательным условием для получения выплаты является отсутствие у родителя задолженностей по алиментам.

Размер выплаты рассчитывается из разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой НДФЛ, рассчитанного с того же дохода по ставке шесть процентов в полном объеме.

Постановление пензенского Заксобра о поддержке федеральной инициативы будет направлено в Комитет Госдумы по бюджету и налогам. Ранее проект закона о ежегодной семейной налоговой выплате одобрило Правительство РФ.

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