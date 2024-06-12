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Общество

Владельцам квартир в «Созвездии» легко вести здоровый образ жизни

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Жилой комплекс «Созвездие» расположен на первой береговой линии Города Спутника. А значит, вся необходимая инфраструктура для спорта и здорового образа жизни - в пешей доступности.

До тропы здоровья - около 2 минут. Можно устраивать утренние пробежки по ровной асфальтированной дороге, в окружении леса, вдоль озера, под шелест ветвей, плеск воды и пение птиц.

Владельцам квартир в «Созвездии» легко вести здоровый образ жизни

12 минут - до теннисного клуба. Доступны 4 открытых и 4 закрытых корта для занятий с тренером или игр с друзьями. В любом случае один из лучших теннисных клубов Спутника позволит поддерживать отличную физическую форму.

6 минут - до фитнес-центра, где созданы хорошие условия для того, чтобы тренироваться и улучшать физические данные: кроссфит, персональные и групповые занятия, тренажерный зал, единоборства, финская сауна.

Владельцам квартир в «Созвездии» легко вести здоровый образ жизни

«Если вы еще не житель «Созвездия», самое время это исправить. Менеджеры отдела продаж проведут персональную консультацию, расскажут о свободных квартирах, ценах, условиях покупки», - отметили в «Термодоме».

Владельцам квартир в «Созвездии» легко вести здоровый образ жизни

Подробная информация - по телефону 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Созвездие-2», ООО «СЗ «Сфера» и ООО «СЗ «Строймашкапитал». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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