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Общество | Жители Пензенской области боятся закрытия районных больниц

14.10.2019|10:47
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Многие районные больницы в Пензенской области требуют ремонта. Этот факт констатировал губернатор Иван Белозерцев на видеоконференции в понедельник, 14 октября.

К такому выводу он пришел после посещения медицинских учреждений в разных районах региона.

«Приезжаешь, люди просят: «Не закрывайте больницу». Никто ничего не собирается закрывать, и люди должны это знать», - заявил Иван Белозерцев, обратившись к главам администраций районов области.

Он подчеркнул, что тема здравоохранения находится на особом контроле у президента страны.

«Если будет дополнительная поддержка из федерального центра, у нас должна быть готова проектно-сметная документация на ремонт таких больниц, чтобы мы могли заявляться», - заключил губернатор.

На удручающее состояние медучреждений люди жаловались неоднократно. Так, 20 июня жительница города Белинского прислала в редакцию ИА «ПензаИнформ» фото районной больницы и поликлиники, на которых запечатлены стены с облупившейся краской, коричневые из-за частых протеканий потолки, полусгнившие деревянные двери.

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Гость|14.10.2019 11:01|

Церкви откроют.

Гость|14.10.2019 11:05|

Гость писал(a):

Гость|14.10.2019 11:01|

Церкви откроют.

попы в чёрных халатах уже готовы к "пожертвованиям" пациентов.

Гость|14.10.2019 11:06|

Школы , больницы, почту закрывают. Пенсии отняли, может быть и государство скоро закроется?

Гость|14.10.2019 11:13|

penzainform.ru писал(a):

Никто ничего не собирается закрывать,
... оно само так получится.

Имя: Гость
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