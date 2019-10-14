14.10.2019 | 10:47

Многие районные больницы в Пензенской области требуют ремонта. Этот факт констатировал губернатор Иван Белозерцев на видеоконференции в понедельник, 14 октября.

К такому выводу он пришел после посещения медицинских учреждений в разных районах региона.

«Приезжаешь, люди просят: «Не закрывайте больницу». Никто ничего не собирается закрывать, и люди должны это знать», - заявил Иван Белозерцев, обратившись к главам администраций районов области.

Он подчеркнул, что тема здравоохранения находится на особом контроле у президента страны.

«Если будет дополнительная поддержка из федерального центра, у нас должна быть готова проектно-сметная документация на ремонт таких больниц, чтобы мы могли заявляться», - заключил губернатор.

На удручающее состояние медучреждений люди жаловались неоднократно. Так, 20 июня жительница города Белинского прислала в редакцию ИА «ПензаИнформ» фото районной больницы и поликлиники, на которых запечатлены стены с облупившейся краской, коричневые из-за частых протеканий потолки, полусгнившие деревянные двери.