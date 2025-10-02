В Пензе семье участника СВО помогли добиться ремонта крыши

02.10.2025 | 08:31

В Пензе семья участника специальной военной операции была вынуждена жить в доме с протекающей крышей. Несмотря на многочисленные жалобы, ее не ремонтировали.

После неудачных попыток добиться начала работ супруга бойца обратилась в прокуратуру Октябрьского района. Была проведена проверка.

«Устранить выявленные нарушения прокуратура потребовала в представлении, внесенном руководителю управляющей компании», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

После этого кровлю отремонтировали.

