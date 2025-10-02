В Пензе семье участника СВО помогли добиться ремонта крыши

В Пензе семья участника специальной военной операции была вынуждена жить в доме с протекающей крышей. Несмотря на многочисленные жалобы, ее не ремонтировали.
После неудачных попыток добиться начала работ супруга бойца обратилась в прокуратуру Октябрьского района. Была проведена проверка.
«Устранить выявленные нарушения прокуратура потребовала в представлении, внесенном руководителю управляющей компании», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.
После этого кровлю отремонтировали.
Ранее в Пензенской области участнику СВО помогли оформить документы на жилье. Он едва не остался без крыши над головой.