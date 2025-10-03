Благоустройство территории детсада № 109 отстает от графика

03.10.2025 | 08:57

Прокуратура Первомайского района г. Пензы проверила, как идет капитальный ремонт корпуса № 2 детсада № 109 на Западной Поляне, и выявила отставание от графика.

По контракту, заключенному в марте в рамках реализации нацпроекта «Семья», на модернизацию здания на Попова, 16Б, выделили 71 млн рублей. Все работы должны быть завершены до 15 октября.

Однако, выехав на место, прокурор района Евгений Зубков обратил внимание, что предусмотренное благоустройство территории ведется подрядчиком с отставанием от графика.

Представителю подрядной организации и заведующему детсадом № 109 объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова. Ход выполнения ремонтных работ находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что здание должны сдать к новому учебному году. Глава Пензы Олег Денисов уточнял срок. «Подрядчик идет с опережением графика. Контракт рассчитан до 15 октября. Планируем, что завершим весь объем на несколько недель раньше», - заявил он. В своем телеграм-канале глава указал начало октября.