В Пензе могут расширить пересечение улиц Измайлова и Стрельбищенской

29.09.2025 | 14:26

В Пензе могут расширить проезжую часть в районе пересечения улиц Измайлова и Стрельбищенской. Соответствующее поручение дал глава города Олег Денисов на совещании в понедельник, 29 сентября.

Таким образом чиновник отреагировал на жалобы автомобилистов, которые испытывают затруднения при повороте с Измайлова на Стрельбищенскую.

Олег Денисов предложил выяснить, где еще в Пензе есть подобные проблемные участки.

«Будем каждый отдельно обсуждать, чтобы планомерно увеличивать пропускную способность улично-дорожной сети», - процитировала его пресс-служба мэрии.

Речь о расширении улицы Измайлова до 6 полос на участке от новой развязки на пересечении с Антонова до моста имени В. П. Капашина велась еще в 2024 году. Такую необходимость объясняли динамичным развитием микрорайона ГПЗ.