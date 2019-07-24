24.07.2019 | 12:56

Во вторник, 23 июля, комиссия из сотрудников регионального минобра и ГУ МЧС по Пензенской области побывала в палаточном военно-спортивном лагере «Спецназ и дети», а также посетила туристическую экспедицию на Сурском водохранилище.

Лагерь располагается в лесу возле поселка Мичуринского. Смена для 16 детей длится две недели - с 19 июля до 1 августа. Ими руководят педагоги-инструкторы, имеется медицинский работник.

С персоналом и детьми проведены инструктажи по технике безопасности, в том числе пожарной.

«В течение смены дети учатся ориентироваться на местности, сдают нормативы на силу и выносливость, проходят физическую и огневую подготовку, изучают язык жестов спецназа», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В туристической экспедиции по маршруту река Медоевка - ручей Акулька - Пенза участвуют 18 детей, 3 педагога и двое инициативных родителей. Они разбили стоянку на берегу Сурского водохранилища. В походе школьники получат навыки спортивного и прикладного туризма, знания в краеведении и экологии.

«Комиссия осмотрела территорию, проверила состояние палаток, убедилась в том, что с детьми регулярно проводятся мероприятия по обеспечению комплексной безопасности. Нарушений в работе палаточного лагеря и туристического похода не выявлено», - добавили в пресс-службе регионального минобразования.