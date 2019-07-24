Пензенское информационное агентство|18+|Среда|24 июл 2019|13:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
  70.42  |  $  63.23
 

Общество | В палаточном лагере пензенские дети изучают язык жестов спецназа

24.07.2019|12:56
Печать

Во вторник, 23 июля, комиссия из сотрудников регионального минобра и ГУ МЧС по Пензенской области побывала в палаточном военно-спортивном лагере «Спецназ и дети», а также посетила туристическую экспедицию на Сурском водохранилище.

Лагерь располагается в лесу возле поселка Мичуринского. Смена для 16 детей длится две недели - с 19 июля до 1 августа. Ими руководят педагоги-инструкторы, имеется медицинский работник.

С персоналом и детьми проведены инструктажи по технике безопасности, в том числе пожарной.

«В течение смены дети учатся ориентироваться на местности, сдают нормативы на силу и выносливость, проходят физическую и огневую подготовку, изучают язык жестов спецназа», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В туристической экспедиции по маршруту река Медоевка - ручей Акулька - Пенза участвуют 18 детей, 3 педагога и двое инициативных родителей. Они разбили стоянку на берегу Сурского водохранилища. В походе школьники получат навыки спортивного и прикладного туризма, знания в краеведении и экологии.

«Комиссия осмотрела территорию, проверила состояние палаток, убедилась в том, что с детьми регулярно проводятся мероприятия по обеспечению комплексной безопасности. Нарушений в работе палаточного лагеря и туристического похода не выявлено», - добавили в пресс-службе регионального минобразования.

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!