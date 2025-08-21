Перечислено, что должно быть в укрытии

21.08.2025 | 12:44

Жителям Пензенской области перечислили, что должно быть в укрытиях. Обязательно наличие мест для сидения (лавочек, настилов) и питьевой воды, рассказал в прямом эфире ЦУР во «ВКонтакте» в четверг, 21 августа, заместитель министра ЖКХ и ГЗН региона Михаил Кудимов.

Помимо этого, укрытия должны быть снабжены аптечкой со жгутом, бинтами, антисептиками, легкими обезболивающими и средствами пожаротушения (песком, огнетушителем и т. д.).

По словам Кудимова, доступ в укрытие необходимо сделать простым и удобным. Например, если есть ступеньки, нужно установить перила. Важно наличие освещения, возможности проветрить помещения.

Чиновник добавил, что специалисты ежедневно проверяют подвалы, которые обозначили как укрытия. В результате некоторые адреса появляются на карте, некоторые - исчезают.

Также необходимо иметь в виду, что подвал-укрытие может оказаться недоступен из-за коммунальной аварии.

Кудимов посоветовал пензенцам заранее готовиться к объявлению сигнала «Воздушная тревога» и иметь актуальный перечень мест, где можно спрятаться.