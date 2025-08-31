Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 авг 2025|16:32
Летом в лагерях отдохнули почти 18 000 пензенских детей

В загородных и пришкольных лагерях летом отдохнули 17 957 пензенских детей. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщил глава областного центра Олег Денисов в своих аккаунтах в соцсетях.

«Закончились последние смены в «Строителе», «Юности», «Заре», «Белке», «Солнечной долине», «Сосновом бору», «Ниве», «Надежде», а также в пансионате «Приморский» на Черноморском побережье», - рассказал он.

3 211 из общего числа путевок достались школьникам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 842 - детям участников спецоперации.

По словам главы Пензы, летняя оздоровительная кампания завершилась без чрезвычайных происшествий.

В 2025 году прием заявок на отдых в загородных лагерях стартовал 1 апреля. Сообщалось, что стоимость путевки равнялась 25 628 рублям. Из них 6 416 - родительская плата, оставшуюся часть (19 212) должен был покрыть областной бюджет.

