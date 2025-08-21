Сетевое издание|18+|Четверг|21 авг 2025|15:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

Создана карта домов, где подъезды открываются при воздушной угрозе

Печать
Telegram

Пензенцы могут найти в интернете карту с адресами домов, замки подъездов или калиток которых автоматически размыкаются при сигнале «Воздушная опасность», рассказал в прямом эфире ЦУР в четверг, 21 августа, замминистра ЖКХ и ГЗН региона Михаил Кудимов.

Он предложил людям воспользоваться поисковиком в браузере, забив в строчку запрос о карте размыкания домофонов.

Кроме того, она представлена на сайте регионального министерства ЖКХ и ГЗН. На карте можно найти адреса в Пензе и Засечном.

«Существуют карты и других муниципальных образований, в частности Сердобска, Ломова, Кузнецка, Заречного. Для получения адресов нужно обращаться в органы местного самоуправления», - сообщил Кудимов.

По его словам, адреса домов, калитки и домофоны которых размыкаются автоматически, нужны прежде всего тем, кто в момент сигнала опасности находится не в своем районе, а где-то в другом месте.

«Размыкаются двери не всех подъездов, потому что большой практичности в этом нет. Размыкаются двери подъездов, близких к особо проходным улицам или местам наибольшего скопления людей», - предупредил Михаил Кудимов.

Он добавил, что на таких подъездах или калитках помещают специальные таблички, указывающие, что замок размыкается автоматически. Также может иметься надпись об укрытии.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте