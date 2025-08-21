Создана карта домов, где подъезды открываются при воздушной угрозе

21.08.2025 | 14:19

Пензенцы могут найти в интернете карту с адресами домов, замки подъездов или калиток которых автоматически размыкаются при сигнале «Воздушная опасность», рассказал в прямом эфире ЦУР в четверг, 21 августа, замминистра ЖКХ и ГЗН региона Михаил Кудимов.

Он предложил людям воспользоваться поисковиком в браузере, забив в строчку запрос о карте размыкания домофонов.

Кроме того, она представлена на сайте регионального министерства ЖКХ и ГЗН. На карте можно найти адреса в Пензе и Засечном.

«Существуют карты и других муниципальных образований, в частности Сердобска, Ломова, Кузнецка, Заречного. Для получения адресов нужно обращаться в органы местного самоуправления», - сообщил Кудимов.

По его словам, адреса домов, калитки и домофоны которых размыкаются автоматически, нужны прежде всего тем, кто в момент сигнала опасности находится не в своем районе, а где-то в другом месте.

«Размыкаются двери не всех подъездов, потому что большой практичности в этом нет. Размыкаются двери подъездов, близких к особо проходным улицам или местам наибольшего скопления людей», - предупредил Михаил Кудимов.

Он добавил, что на таких подъездах или калитках помещают специальные таблички, указывающие, что замок размыкается автоматически. Также может иметься надпись об укрытии.