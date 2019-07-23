23.07.2019 | 10:45

В Пензенской области началась проверка детских лагерей. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев в связи с трагедией, произошедшей в Солнечном районе Хабаровского края.

Там в палаточном лагере в туристическом комплексе «Холдоми» при пожаре погибла 10-летняя девочка, еще три ребенка находятся в коме.

Во вторник, 23 июля, комиссия посетит палаточный лагерь в поселке Мичурино, где проходит тематическая смена для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, условия проживания школьников и меры безопасности проверят специалисты министерства образования и сотрудники контролирующих органов.