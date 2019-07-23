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Общество | После трагедии в Хабаровском крае в Пензенской области проверят лагеря

23.07.2019|10:45
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В Пензенской области началась проверка детских лагерей. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев в связи с трагедией, произошедшей в Солнечном районе Хабаровского края.

Там в палаточном лагере в туристическом комплексе «Холдоми» при пожаре погибла 10-летняя девочка, еще три ребенка находятся в коме.

Во вторник, 23 июля, комиссия посетит палаточный лагерь в поселке Мичурино, где проходит тематическая смена для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, условия проживания школьников и меры безопасности проверят специалисты министерства образования и сотрудники контролирующих органов.

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Гость|23.07.2019 10:59|

пошел чес...

Гость|23.07.2019 11:05|

Видать петух в жопу клюнул.

Имя: Гость
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