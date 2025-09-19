Сетевое издание|18+|Пятница|19 сен 2025|16:56
Общество

Роспотребнадзор выявил нарушения в 65% лагерей Пензенской области

Летом массовые инфекционные и неинфекционные заболевания в лагерях Пензенской области не зарегистрированы, но во время проверок выявлялись нарушения. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, подводя итоги оздоровительной кампании 2025 года.

В охват проверок попали 100% оздоровительных организаций: 14 загородных лагерей и 1 палаточный, 22 лагеря труда и отдыха и 314 организаций дневного пребывания детей.

«Нарушения текущего характера установлены в 65% лагерей», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Так, не соблюдались требования к режиму уборки и обработки, к содержанию и оборудованию помещений; отсутствовала маркировка на рабочем инвентаре в пищеблоке, использовался инвентарь не в соответствии с маркировкой. Нарушались правила мытья столовой и кухонной посуды, требования к ведению учетной документации пищеблока, к отбору и хранению суточных проб. Не было инструкций на рабочих местах, не контролировался температурный режим хранения продуктов на складах, в личных делах некоторых сотрудников отсутствовали сведения о проведенных профилактических прививках в полном объеме в соответствии с национальным календарем.

Зарегистрированы неудовлетворительные результаты анализов питьевой воды, готовых блюд, смывов по микробиологическим показателям. Нарушался питьевой режим, не проводился осмотр на предмет присасывания клещей перед дневным и ночным сном.

«По итогам проверок и визитов 229 оздоровительным организациям выданы предписания об устранении нарушений. Также управлением вынесены 45 постановлений о наложении штрафа на сумму 355 тыс. рублей и 4 предупреждения в отношении ответственных лиц», - добавили в Роспотребнадзоре.

