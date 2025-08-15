В Кузнецком районе заканчивается ремонт детского лагеря

15.08.2025 | 14:07

В Кузнецком районе подходит к концу капремонт детского оздоровительного лагеря «Ласточка». Муниципальное учреждение находится в 14 километрах от села Старый Кряжим, вблизи реки Кадады. Оно было построено в 1959 году и не обновлялось с советских времен.

Состояние 4 корпусов оставляло желать лучшего: из-за отсутствия отмостки атмосферные осадки попадали в фундамент; на стенах имелись трещины; кровля вздулась и протекала; двери рассохлись, коробки осели, поэтому плотного притвора не было; окна покоробились и расшатались; внешний вид зданий морально устарел.

В апреле 2025-го корпуса и обеденный зал столовой начали приводить в порядок. На это выделили около 29 миллионов рублей.

Работы должны завершиться до 31 августа.

Обновляются и другие объекты. «В этом году окончен капремонт лагеря труда и отдыха «Юность» в Спасском районе. Ремонт детских оздоровительных учреждений будет продолжен», - уточнил министр образования Алексей Фомин.