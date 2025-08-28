Сетевое издание|18+|Четверг|28 авг 2025|14:09
Общество

Прокуратура нашла в Пензенской области 3 нелегальных детских лагеря

Прокуратура Пензенской области проанализировала рекламу детского отдыха и нашла нелегальные лагеря.

Так, в Пензе пришли с проверкой в помещения при столярной мастерской «Мастер-фломастер». Сотрудники надзорного ведомства нашли нарушения в организации отдыха и оздоровления детей, их питания, занятий, а также в соблюдении противопожарных норм.

В отношении виновников возбудили административные дела, сейчас они находятся на рассмотрении.

«Учитывая, что многочисленные нарушения требований закона создавали угрозу жизни и здоровью детей, прокурор района направил в Петровский городской суд Саратовской области исковое заявление о понуждении принять меры по включению лагеря в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, а также устранить нарушения», - сообщили в областной прокуратуре.

За лето надзорный орган предотвратил открытие в Пензе двух творческих лагерей, не включенных в реестр: Artsummer и Cookrun.

Незаконное место отдыха детей под названием «Пионер» нашли в Бессоновском районе. Лагерь функционировал на базе отдыха «Парк приключений». Там тоже выявили многочисленные нарушения закона. Виновных лиц привлекут к административной ответственности.

В Заречном АНО «ЗАТО Единая семья» продавала путевки в детский лагерь «Время семьи» с дневным пребыванием, однако это учреждение не было включено в реестр. Кроме того, там нарушали санитарно-эпидемиологические нормы.

В отношении директора учреждения, а также АНО «ЗАТО Единая семья» возбудили административные дела. Виновников наказали.

