Житель аварийного дома на Ударной призвал поторопиться с расселением

19.11.2023 | 10:12

Дом № 39 на улице Ударной, являющийся общежитием, вероятно, рухнет раньше, чем его снесут. Такое мнение высказал его житель, написавший в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в воскресенье, 19 ноября.

Дом признали аварийным и запланировали его снос до 31 декабря 2033 года.

«Общежитие еще держится, серьезных обрушений пока что нет. Но если не поторопиться с расселением и не поддерживать состояние здания никак, то, возможно, произойдет обрушение какой-то части дома, как у общежития на Ударной, 35. Правда, там успели до этого момента расселить людей», - рассказал мужчина.

Пензенец поделился с редакцией фотографиями, сделанными снаружи и внутри здания. В объектив камеры попали отсыревшие стены и потолки, с которых осыпается отделка.

«Чтобы никто вдруг не погиб под обломками, было бы хорошо, если бы этой проблемой занялись всерьез и ускорили сроки расселения», - высказал точку зрения горожанин.

Это не первая жалоба от жителей дома № 39 на Ударной. В июле этого года сообщалось, что обитатели аварийного общежития слышат, как трещат стены.

«Стена рушится все больше и больше. На втором этаже текут трубы, первый этаж затапливают. Полы гниют, под полами два с половиной метра глубины», - рассказал местный житель.

Тревогу забили еще несколько лет назад. Люди просили провести ремонт крыши дома и текущих труб, так как кирпич рушится из-за влаги. Активисты даже оплатили независимую экспертизу, и многие части здания были признаны изношенными более чем на 60-65 процентов. Но вместо устранения причин разрушения управляющая компания восстановила кладку.

Такое решение ненадолго спасло ситуацию, однако стена продолжила осыпаться.

В 2019-м администрация города приняла решение о досрочном ремонте. За счет бюджетных средств в 2020-м усилили фундамент дома и заменили кровлю. Но летом 2022-го жильцы сообщили, что фасад снова потрескался и вздулся, а штукатурка осыпалась. По их словам, это произошло из-за того, что зимой не сбивали сосульки.