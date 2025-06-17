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Глас народа

Деревья на ул. Куйбышева не смогли восстановиться после кронирования

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Кронированные весной деревья на улице Куйбышева больше не украшают Пензу. Теперь у них как будто противоположная функция.

Деревья на ул. Куйбышева не смогли восстановиться после кронирования

В рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru написала жительница улицы Куйбышева и прислала снимки, сделанные неподалеку от ее дома.

Деревья на ул. Куйбышева не смогли восстановиться после кронирования

«Некоторые деревья не выжили, другие стали кургузыми уродцами. Кстати, это не только в моем районе. На Захарова, например, тоже все печально», - описала пензячка ситуацию.

Она обратила внимание, что липы у налоговой инспекции на Куйбышева, 13, избежали экзекуции и сейчас прекрасно выглядят, дают тень в зной и цветут.

Деревья на ул. Куйбышева не смогли восстановиться после кронирования

Деревья на ул. Куйбышева не смогли восстановиться после кронирования

«Сколько народу возмущалось этим кронированием! Все понимали, чем закончится. Коммунальщики проигнорировали, и мы получили то, что получили...» - добавила пензячка.

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