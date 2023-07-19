Жители Ударной, 39, по ночам слышат треск стен

19.07.2023 | 17:00

В Пензе продолжает рушиться дом на Ударной, 39. Жалоба от горожанина поступила в сетевое издание «ПензаИнформ» в среду, 19 июля.

«Стена рушится все больше и больше. На втором этаже текут трубы, первый этаж затапливают. Полы гниют, под полами два с половиной метра глубины. Ночью слышно, как стены трещат», - сообщил Муслим Трегулов.

В доказательство своих слов пензенец прислал фотографии, на которых виден масштаб беды. Кирпичи вывалились из фасада, оставив углубления в стене.

«Может нужно сменить эту шарашкину кантору ЖКХ 22? Администрация Октябрьского района тоже бездействуют, зная проблему дома», - заявил мужчина.

Жители Ударной, 39, забили тревогу еще несколько лет назад. Люди просили провести ремонт крыши и текущих труб, так как кирпич рушится из-за влаги. Активисты даже оплатили независимую экспертизу, и многие части здания были признаны изношенными более чем на 60-65 процентов. Но вместо устранения причин разрушения управляющая компания восстановила кладку.

Такое решение ненадолго спасло ситуацию, но стена продолжила осыпаться.

В 2019-м администрация города приняла решение о досрочном ремонте. За счет бюджетных средств в 2020-м усилили фундамент дома и заменили кровлю. Но летом 2022-го жильцы сообщили, что фасад снова потрескался и вздулся, а штукатурка осыпалась. По их словам, это произошло из-за того, что зимой не сбивали сосульки.

«Для чего нужны эти ЖКХ, которые не занимаются своими непосредственными обязанностями? Скоро зима, стена развалится, люди останутся без жилья», - поделился опасениями Муслим.